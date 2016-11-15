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15 марта, 19:03 • 109493 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150528 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127617 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120868 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107159 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102601 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97537 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127466 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128929 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127477 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Делегация Минобороны Украины отбыла с рабочим визитом во Францию ​​и Германию

Делегация Минобороны Украины отбыла с рабочим визитом во Францию ​​и Германию

Киев • УНН

 • 5223 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Делегация Министерства обороны Украины во главе с директором Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майором Анатолием Петренко начала рабочий визит во Французскую Республику и Федеративную Республику Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны Украины.

В рамках визита планируется проведение 22-го заседания совместной украинско-французской комиссии по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества и украинско-германских консультаций по вопросам военной политики и стратегии развития вооруженных сил.

Во время заседания украинско-французской комиссии стороны обсудят вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подпишут План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Министерством обороны и Штабом Вооруженных Сил Французской Республики на 2017 год.

В то же время, во время украинско-германских консультаций состоится обсуждение вопросов военной политики, стратегии развития вооруженных сил и определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества.

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