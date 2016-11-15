Делегация Минобороны Украины отбыла с рабочим визитом во Францию и Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Делегация Министерства обороны Украины во главе с директором Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майором Анатолием Петренко начала рабочий визит во Французскую Республику и Федеративную Республику Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны Украины.
В рамках визита планируется проведение 22-го заседания совместной украинско-французской комиссии по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества и украинско-германских консультаций по вопросам военной политики и стратегии развития вооруженных сил.
Во время заседания украинско-французской комиссии стороны обсудят вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подпишут План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Министерством обороны и Штабом Вооруженных Сил Французской Республики на 2017 год.
В то же время, во время украинско-германских консультаций состоится обсуждение вопросов военной политики, стратегии развития вооруженных сил и определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества.