Дефіцит торгівлі України товарами за 11 місяців зріс на 5,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2019 року становив 9,37 млрд дол., що на 504,2 млн дол., або 5,68% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, за 11 місяців 2019 року експорт товарів становив 45 млрд 963,3 млн дол. США, що на 6,3% більше порівняно із січнем-листопадом 2018 року. Імпорт за цей період становив 55 млрд 337,0 млн дол., або на 6,2% більше порівняно із відповідним періодом 2018 року.
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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами становило 9 млрд 373,7 млн дол., тоді як за січень-листопад 2018 року негативне сальдо становило 8 млрд 869,5 млн дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і за січень–листопад 2018 року, становив 0,83.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 225 країн світу.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за десять місяців 2019 року перевищив 11 млрд доларів.