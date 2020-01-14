Дефіцит торгівлі України товарами за 11 місяців зріс на 5,7%

КИЇВ. 14 січня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2019 року становив 9,37 млрд дол., що на 504,2 млн дол., або 5,68% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.