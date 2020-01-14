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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122370 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103388 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106977 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107323 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131747 просмотра

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Дефицит торговли Украины товарами за 11 месяцев вырос на 5,7%

Дефицит торговли Украины товарами за 11 месяцев вырос на 5,7%

Киев  •  УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2019 года составил 9,37 млрд долл., что на 504,2 млн долл., или 5,68% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, за 11 месяцев 2019 года экспорт товаров составил 45 млрд 963,3 млн долл. США, что на 6,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. Импорт за этот период составил 55 млрд 337,0 млн долл., или на 6,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило 9 млрд 373,7 млн долл., тогда как за январь-ноябрь 2018 года отрицательное сальдо составило 8 млрд 869,5 млн долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и за январь-ноябрь 2018 года, составил 0,83.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, дефицит внешней торговли Украины товарами за десять месяцев 2019 года превысил 11 млрд долларов.

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