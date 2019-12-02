Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами сягнув 11 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за десять місяців поточного року перевищив 11 млрд доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані НБУ.
За попередніми даними Нацбанку, експорт Україною товарів у січні-жовтні 2019 року становив 38,34 млрд дол., що на 8,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Водночас, імпорт Україною товарів за 10 місяців цього року становив 49,61 млрд дол., що на 7,8% більше проти аналогічного періоду 2018 року.
Товарооборот у січні-жовтні сягнув 87,95 млрд дол., що на 7,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас, сальдо торгівлі було від'ємним - дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами становив 11,27 млрд дол.
Додамо, дані з 2014 року наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, платіжний баланс у жовтні зведено з незначним дефіцитом у 0,1 млрд дол.