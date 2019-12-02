Дефицит внешней торговли товарами достиг 11 млрд долларов

По предварительным данным Нацбанка, экспорт Украины товаров в январе-октябре 2019 года составил 38,34 млрд долл., что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, импорт Украины товаров за 10 месяцев этого года составил 49,61 млрд долл., что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Товарооборот в январе-октябре составил 87,95 млрд долл., что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, сальдо торговли было отрицательным - дефицит внешней торговли Украины товарами составил 11,27 млрд долл.

Добавим, данные с 2014 года приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, платежный баланс в октябре сведен с незначительным дефицитом в 0,1 млрд долл.