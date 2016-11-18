Дефіцит сімейних лікарів на Херсонщині становить майже 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На сьогодні дефіцит лікарів за спеціальністю "лікар загальної практики сімейної медицини" у Херсонській області становить 28%. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті з питань охорони здоров'я Херсонської ОДА.
Також, за даними департаменту, станом на 1 жовтня 2016 року відсоток забезпечення лікарень області лікарями становив 10,7%, молодшими медичними працівниками – 85,9%.
"Потреба у лікарях становить 435 осіб, в молодших медичних працівниках – 356 осіб", - повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, за словами голови ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариси Канаровської, молоді хірурги та травматологи масово тікають за кордон.
Загалом, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.
Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.
“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу”, - зазначив О.Спіженко.