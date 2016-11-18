Дефицит семейных врачей в Херсонской области составляет почти 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На сегодня дефицит врачей по специальности "врач общей практики семейной медицины" в Херсонской области составляет 28%. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Департаменте по вопросам здравоохранения Херсонской ОГА.
Также, по данным департамента, по состоянию на 1 октября 2016 г. процент обеспечения больниц области врачами составил 10,7%, младшими медицинскими работниками - 85,9%.
"Потребность во врачах составляет 435 человек, в младших медицинских работниках - 356 человек", - сообщили в департаменте.
Как сообщал УНН, по словам главы совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Ларисы Канаровской, молодые хирурги и травматологи массово выезжают за границу.
В общем, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.
При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы.
Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.
"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с замахом на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.