Дефіцит бюджету Росії з початку року виріс у 1,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дефіцит консолідованого бюджету Росії в січні — вересні 2016 року зріс в 1,5 рази. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на матеріали Федерального казначейства, передає УНН.
За інформацією видання, дефіцит бюджету РФ становив 1,119 трлн проти 751,8 млрд руб. в аналогічному періоді минулого року.
Доходи бюджету РФ на 1 жовтня становили 19,375 трлн руб., витрати - 20,494 трлн руб.
За підсумками 2015 року дефіцит консолідованого бюджету РФ становив 2,814 трлн руб.