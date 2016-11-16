Дефицит бюджета России с начала года вырос в 1,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дефицит консолидированного бюджета России в январе - сентябре 2016 года вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Федерального казначейства, передает УНН.
По информации издания, дефицит бюджета РФ сстановив 1,119 трлн. против 751,8 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
Доходы бюджета РФ на 1 октября составили 19,375 трлн. руб., расходы - 20,494 трлн руб.
По итогам 2015 года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 2,814 трлн. руб.