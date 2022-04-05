Дедалі менше українців підтримують вступ України в НАТО – опитування

Деталі

У перші дні війни підтримка вступу України в НАТО зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Однак зростає підтримка вступу до ЄС. Нагадаємо, що в перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився, і станом на кінець березня він становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

Водночасть більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

Додамо

Опитування провели 30-31 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Усього опитали 1500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Нагадаємо

Впевненість українців у швидкій перемозі над росією "за кілька тижнів" знизилася з 47% до 35%. Але 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад рф.