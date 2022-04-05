Дедалі менше українців вірять у швидку перемогу "за кілька тижнів" – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Впевненість українців у швидкій перемозі над росією "за кілька тижнів" знизилася з 47% до 35%. Про це свідчать результати опитуваня соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% протилежної думки, 11% - не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.
95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії, проте впевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції "кілька місяців" і "пів року-рік". 14% не змогли відповісти на це питання.
Додамо
Опитування провели 30-31 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Усього опитали 1500 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.