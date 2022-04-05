Все меньше украинцев верят в быструю победу "за несколько недель" – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уверенность украинцев в быстрой победе над россией "за несколько недель" уменьшилась с 47% до 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
78% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 11% противоположного мнения, 11% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.
95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии, однако уверенность в скорой победе "за несколько недель" несколько снизилась с 47% до 35%. Вместо этого выросли позиции "несколько месяцев" и "полгода-год". 14% затруднились ответить на этот вопрос.
Добавим
Опрос был проведен 30-31 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Всего опросили 1500 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.