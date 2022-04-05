Все меньше украинцев верят в быструю победу "за несколько недель" – опрос

Детали

78% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 11% противоположного мнения, 11% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.

95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии, однако уверенность в скорой победе "за несколько недель" несколько снизилась с 47% до 35%. Вместо этого выросли позиции "несколько месяцев" и "полгода-год". 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Добавим

Опрос был проведен 30-31 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего опросили 1500 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.