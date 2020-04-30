Дебати у ПАРЄ: Росія порадила Україні "не переживати за Крим і Донбас"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 175465 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 131222 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115221 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122778 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142629 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145040 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229766 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217334 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187530 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177284 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
71%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13119 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12469 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 14432 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12824 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12073 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 175480 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170261 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289649 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312071 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 84 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55450 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38356 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52753 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54299 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Дебати у ПАРЄ: Росія порадила Україні "не переживати за Крим і Донбас"

Київ • УНН

 • 32136 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час дебатів на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, українські доповідачі наголосили на недопустимості політизації пандемії COVID-19 та захисту прав громадян на окупованих територіях. Росія ж порадила “не переживати за Донбас і Крим”. Про це у відеозверненні на Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

Дебати у ПАРЄ: Росія порадила Україні "не переживати за Крим і Донбас"

“У своєму виступі я наголосила на важливості того, щоб країни балансували між моніторингом ситуації з пандемією, наданням прав медичних сервісів для населення, а також, щоб країни не політизували цими питаннями і надавали правдиву інформацію. Є країни, які використовують ситуацію з пандемією для своїх політичних цілей і це є дуже небезпечним. Тому що ті люди, як потребують медичних послуг і не мають можливості отримати якісну меддопомогу — вони від цього страждають”, — розповіла Ясько.

З її слів, в першу чергу мова йде про людей, які “не мають хати, живуть на вулицях.... про ромів і про ситуацію на окупованих територіях і в місцях позбавлення волі”.

“За нашою інформацією Комітет Червоного хреста підтверджує це, що ситуація з гуманітарною катастрофою погіршується на Донбасі. Ми, на жаль, маємо ситуацію, що медсистема на Донбасі зруйнована, і РФ не відновила цю інфраструктуру, що позбавляє населення Донбасу отримати якісну медичну допомогу”, — зазначила вона.

Коментуючи ситуацію в місцях позбавлення волі з політичними в’язнями, глава української делегації підкреслила, що представники міжнародних організацій не можуть відвідати політичних в’язнів, які знаходяться в Криму і в РФ, що є дуже небезпечним для їх здоров’я.

“Третя тема, яку я підняла, стосувалася санкцій, які РФ намагається зняти під приводом гуманізму і захисту від пандемії. Однак, я всім нагадала, що санкції були запроваджені проти агресора після агресивної політики і окупації територій. Нема ніякого зв’язку між пандемією і санкціями”, — сказала Ясько.

Вона наголосила, що санкції можна знімати лише тоді, коли відбудеться деокупація, коли буде припинення вогню і настане мир.

“Ось таким був мій виступ. В цьому я отримала „отвєтку“ від голови делегації РФ Петра Толстого, який порекомендував мені не переживати за Донбас і за Крим, бо він сказав, що Росія надає всю належну медичну допомогу в Криму. А ситуація на Донбасі, він сказав, що „independent republics“ (укр. „незалежні республіки“) „ЛНР“ і „ДНР“ також надають необхідну допомогу”, — додала вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні прийняла рішення перенести літню сесію у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41