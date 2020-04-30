Дебати у ПАРЄ: Росія порадила Україні "не переживати за Крим і Донбас"

“У своєму виступі я наголосила на важливості того, щоб країни балансували між моніторингом ситуації з пандемією, наданням прав медичних сервісів для населення, а також, щоб країни не політизували цими питаннями і надавали правдиву інформацію. Є країни, які використовують ситуацію з пандемією для своїх політичних цілей і це є дуже небезпечним. Тому що ті люди, як потребують медичних послуг і не мають можливості отримати якісну меддопомогу — вони від цього страждають”, — розповіла Ясько.

З її слів, в першу чергу мова йде про людей, які “не мають хати, живуть на вулицях.... про ромів і про ситуацію на окупованих територіях і в місцях позбавлення волі”.

“За нашою інформацією Комітет Червоного хреста підтверджує це, що ситуація з гуманітарною катастрофою погіршується на Донбасі. Ми, на жаль, маємо ситуацію, що медсистема на Донбасі зруйнована, і РФ не відновила цю інфраструктуру, що позбавляє населення Донбасу отримати якісну медичну допомогу”, — зазначила вона.

Коментуючи ситуацію в місцях позбавлення волі з політичними в’язнями, глава української делегації підкреслила, що представники міжнародних організацій не можуть відвідати політичних в’язнів, які знаходяться в Криму і в РФ, що є дуже небезпечним для їх здоров’я.

“Третя тема, яку я підняла, стосувалася санкцій, які РФ намагається зняти під приводом гуманізму і захисту від пандемії. Однак, я всім нагадала, що санкції були запроваджені проти агресора після агресивної політики і окупації територій. Нема ніякого зв’язку між пандемією і санкціями”, — сказала Ясько.

Вона наголосила, що санкції можна знімати лише тоді, коли відбудеться деокупація, коли буде припинення вогню і настане мир.

“Ось таким був мій виступ. В цьому я отримала „отвєтку“ від голови делегації РФ Петра Толстого, який порекомендував мені не переживати за Донбас і за Крим, бо він сказав, що Росія надає всю належну медичну допомогу в Криму. А ситуація на Донбасі, він сказав, що „independent republics“ (укр. „незалежні республіки“) „ЛНР“ і „ДНР“ також надають необхідну допомогу”, — додала вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні прийняла рішення перенести літню сесію у зв’язку з пандемією коронавірусу.