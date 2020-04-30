Дебаты в ПАСЕ: Россия посоветовала Украине "не переживать за Крым и Донбасс"

“В своем выступлении я отметила важность того, чтобы страны балансировали между мониторингом ситуации с пандемией, предоставлением прав медицинских сервисов для населения, а также, чтобы страны не политизировали этими вопросами и предоставляли правдивую информацию. Есть страны, которые используют ситуацию с пандемией для своих политических целей и это очень опасно. Потому что те люди, которые нуждаются в медицинских услугах и не имеют возможности получить качественную медпомощь — они от этого страдают”, — рассказала Ясько.

По ее словам, в первую очередь речь идет о людях, которые “не имеют дома, живут на улицах .... о ромах и о ситуации на оккупированных территориях и в местах лишения свободы”.

“По нашей информации Комитет Красного Креста подтверждает это, что ситуация с гуманитарной катастрофой ухудшается на Донбассе. Мы, к сожалению, имеем ситуацию, что медсистема на Донбассе разрушена, и РФ не возобновила эту инфраструктуру, что лишает население Донбасса получить качественную медицинскую помощь”, — отметила она.

Комментируя ситуацию в местах лишения свободы с политическими заключенными, глава украинской делегации подчеркнула, что представители международных организаций не могут посетить политических заключенных, которые находятся в Крыму и в РФ, очень опасно для их здоровья.

“Третья тема, которую я подняла, касалась санкций, которые РФ пытается снять под предлогом гуманизма и защиты от пандемии. Однако, я всем напомнила, что санкции были введены против агрессора после агрессивной политики и оккупации территорий. Нет никакой связи между пандемией и санкциями ”, - сказала Ясько.

Она подчеркнула, что санкции можно снимать только тогда, когда произойдет деоккупация, когда будет прекращение огня и наступит мир.

“Вот таким было мое выступление. На это я получила „ответку“ от главы делегации РФ Петра Толстого, который порекомендовал мне не переживать за Донбасс и за Крым, потому что он сказал, что Россия предоставляет всю надлежащую медицинскую помощь в Крыму. А ситуация на Донбассе, он сказал, что „independent republics“ (укр. „независимые республики“) „ЛНР“ и „ДНР“ также оказывают необходимую помощь”, - добавила она.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла решение перенести летнюю сессию в связи с пандемией коронавируса.