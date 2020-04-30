ПАРЄ перенесла літню сесію на невідомий термін – Ясько
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи вирішила перенести літню сесію у зв’язку з пандемією коронавірусу. Планується, що сесія все ж відбудеться до жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
“Літня сесія переноситься поки на невідомий термін, але відбудеться до жовтня”, — написала Ясько.
Проте вона зазначила, що 7 травня відбудеться ще одне засідання Бюро та постійного комітету.
Так, під час засідання бюро було прийнято рішення про віддалений метод роботи асамблеї, а також комітетів та керуючих органів ПАРЄ.
“В червні буде бюро та постійний комітет, де скоріш за все буде прийнято рішення щодо конкретних дат проведення асамблеї в повному форматі”, — повідомила Ясько.
Раніше УНН писав, що ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання, на якому можуть скасувати літню сесію у Страсбурзі.