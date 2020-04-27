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ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання, на якому можуть скасувати літню сесію у Страсбурзі

ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання, на якому можуть скасувати літню сесію у Страсбурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи 30 квітня проведе онлайн-засідання під час якого, ймовірно, буде вирішуватися скасування літньої сесії у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це кореспонденту УНН повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Так, виходячи з розкладу ПАРЄ, 30 квітня о 10:00 заплановано віртуальне засідання бюро Асамблеї, перше після майже двох місяців затишшя. О 15:00 відбудеться засідання постійного комітету, також віртуальне.

Варто відзначити, що всі травневі засідання бюро та постійного комітету перенесені на середину вересня, відповідно, велика ймовірність, що літня сесія ПАРЄ не відбудеться.

У той же час, у коментарі кореспонденту УНН Ясько повідомила: "30 (квітня - ред.) буде засідання так званого standing comittee (постійного комітету - ред.). Про скасування або підтвердження річної сесії можна буде говорити вже після цього засідання".

Раніше в УНН повідомлялося, що Європарламент переніс розгляд питання про реалізацію "мінських угод" через коронавірус.

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