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ПАСЕ проведет первое онлайн-заседание, на котором могут отменить летнюю сессию в Страсбурге

ПАСЕ проведет первое онлайн-заседание, на котором могут отменить летнюю сессию в Страсбурге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы 30 апреля проведет онлайн-заседание во время которого, вероятно, будет решаться вопрос отмены летней сессии в связи с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Так, исходя из расписания ПАСЕ, 30 апреля в 10:00 запланировано виртуальное заседание бюро Ассамблеи, первое после почти двух месяцев затишья. В 15:00 состоится заседание постоянного комитета, также виртуальное.

Стоит отметить, что все майские заседания бюро и постоянного комитета перенесены на середину сентября, соответственно, велика вероятность, что летняя сессия ПАСЕ не произойдет.

В то же время, в комментарии корреспонденту УНН Ясько сообщила: "30 (апреля - ред.) будет заседание так называемого standing comittee (постоянного комитета - ред.). Об отмене или подтверждения годовой сессии можно будет говорить уже после этого заседания".

Ранее в УНН сообщалось, что Европарламент перенес рассмотрение вопроса о реализации "минских соглашений" из-за коронавируса.

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