Де купити якісний рис в Україні?

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54735 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103229 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141425 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117169 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109413 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113904 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139354 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75183 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83640 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177231 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25975 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31125 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30188 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21675 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34264 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141425 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139354 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177231 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515982 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5835 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30197 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31133 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35052 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59070 перегляди
Актуальне
Де купити якісний рис в Україні?

Де купити якісний рис в Україні?

Київ • УНН

 • 28873 перегляди

Огляд популярних видів рису та їх використання в кулінарії. Поради щодо вибору якісного рису, цікаві факти про його користь та рекомендації, де придбати рис в Україні.

Рис — один із найпопулярніших та універсальних продуктів, що використовується в кухнях різних країн світу. В Україні він також є важливим елементом повсякденного раціону. Якщо ви хочете купити рис, важливо знати, які його види доступні та де їх краще придбати, передає УНН.

Image

Популярні види рису

Існує кілька основних видів рису, кожен із яких використовується для приготування різних страв:

  • Довгозернистий рис: Ідеально підходить для приготування плову, салатів і гарнірів. Після варіння зерна залишаються розсипчастими.
  • Круглозернистий рис: Цей рис найчастіше використовують для приготування суші, десертів і каш завдяки його клейкій текстурі.
  • Жасминовий рис: Ароматний сорт рису, широко застосовуваний в азійській кухні. Має м'який смак і ніжну текстуру.
  • Басматі: Популярний в індійській кухні. Характеризується довгими й тонкими зернами з насиченим ароматом.
  • Коричневий рис: Вважається більш корисним, оскільки містить оболонку, багату на клітковину, вітаміни та мінерали.

Цікаві факти про рис

Рис — це не лише смачний, а й поживний продукт, багатий на вітаміни групи B, магній і залізо. Окрім того, він не містить глютену, що робить його придатним для людей з непереносимістю цього білка. Також рисову воду використовують у косметології завдяки її зволожуючим властивостям.

Як вибрати якісний рис

Щоб обрати найкращий рис, зверніть увагу на такі моменти:

  1. Цілісність зерен: Зерна мають бути цілими, однорідними та без пошкоджень.
  2. Герметична упаковка: Вона запобігає потраплянню вологи та забруднень.
  3. Дата виробництва: Свіжий рис краще зберігає свої смакові якості та поживні властивості.

Де купити рис в Україні?

Якісний рис можна знайти у різних місцях, таких як супермаркети та спеціалізовані магазини. Проте одним із зручних варіантів є купівля рису в інтернет-магазинах. Наприклад, платформа maudau.com.ua пропонує різноманітні види рису за доступними цінами. Це дозволяє обрати найбільш підхожий варіант залежно від ваших смаків та кулінарних потреб.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35