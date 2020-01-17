ДБР затримало прокурора під час одержання хабара у сумі 3,5 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прокурора одного з місцевих прокуратур Харкова затримали під час одержання хабара у сумі 3,5 тисячі доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“За попередньою інформацією, прокурор вимагав та одержав від громадянина хабар в сумі 3,5 тисячі доларів США за власну позицію в судових дебатах, щодо призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Під час одержання „винагороди“ прокурора затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що на даний час тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, на Житомирщині на хабарі у 1000 доларів затримали посадовця міграційної служби, який за ці гроші він обіцяв оформити посвідчення на право тимчасового проживання на території України.