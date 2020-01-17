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ГБР задержало прокурора во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов

Киев • УНН

 • 12432 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Прокурора одного из местных прокуратур Харькова задержали во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР задержало прокурора во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов

“По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тысячи долларов США за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. При получении „вознаграждения“ прокурора задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, на Житомирщине на взятке в 1000 долларов задержали чиновника миграционной службы, за эти деньги он обещал оформить удостоверение на право временного проживания на территории Украины.

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