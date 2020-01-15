На Житомирщині на хабарі затримали посадовця міграційної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Житомирщині на хабарі у 1000 доларів затримали посадовця міграційної служби, який за ці гроші він обіцяв оформити посвідчення на право тимчасового проживання на території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
“У середу, 15 січня 2020 року, прокуратурою Житомирської області спільно із співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області викрито під час одержання неправомірної вигоди начальника одного із районних відділів Управління державної міграційної служби у місті Житомирі”, — сказано у повідомленні.
Посадовець вимагав та одержав від громадянина іноземної держави неправомірну вигоду на суму 1000 доларів США. За таку суму він пообіцяв іноземцю безперешкодно оформити посвідчення на право тимчасового проживання на території України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від посади.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області, досудове розслідування проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому.
Нагадаємо, у Києві на хабарі у 5 тис. доларів затримали чиновника Державного космічного агентства України.