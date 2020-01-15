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У Києві на хабарі у 5 тис. доларів затримали чиновника Державного космічного агентства України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Слідчі ДБР затримали начальника оздоровчо-профілактичного Центру “Мрія” Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Києві на хабарі у 5 тис. доларів затримали чиновника Державного космічного агентства України

“За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру”, — сказано у повідомленні.

Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів США у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

Нагадаємо, керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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