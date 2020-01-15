В Киеве на взятке в 5 тыс. долларов задержали чиновника Государственного космического агентства Украины

“По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя 5 тысяч долларов США за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра”, — говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали чиновника при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи долларов США в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся обыски служебного кабинета должностного лица и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, руководителя региональной налоговой разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.