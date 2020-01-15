В Житомирской области на взятке задержали чиновника миграционной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Житомирской области на взятке в 1000 долларов задержали чиновника миграционной службы, за эти деньги он обещал оформить удостоверение на право временного проживания на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
“В среду, 15 января 2020 года, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком и Управления стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины в области разоблачен при получении неправомерной выгоды начальник одного из районных отделов Управления государственной миграционной службы в городе Житомире”, — говорится в сообщении.
Чиновник требовал и получил от гражданина иностранного государства неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США. За такую сумму он пообещал иностранцу беспрепятственно оформить удостоверение на право временного проживания на территории Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение должностному о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Житомирской области, досудебное расследование проводит Территориальное управление Государственного бюро расследований в городе Хмельницком.
Напомним, в Киеве на взятке в 5 тыс. долларов задержали чиновника Государственного космического агентства Украины.