ДБР розслідує побиття утримуваних у Кропивницькому СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень особам, які утримуються під вартою у Кропивницькому слідчому ізоляторі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує УНН.
"За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово наносили кільком ув’язненим тілесні ушкодження. Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме розбою та незаконному викраденні людини. Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час медичного огляду в ув’язнених лікарі виявили численні гематоми тулубу та ніг.
"Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - резюмували у ДБР.
Як повідомлялося раніше в УНН, прокуратура відкрила провадження через побиття утримуваних у Кропивницькому СІЗО.