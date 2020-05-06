ГБР расследует избиение удерживаемых лиц в Кропивницком СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют факт причинения телесных повреждений лицам, содержащимся под стражей в Кропивницком следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует УНН.
"По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения. Избиения совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека. Кроме этого, из-за избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время медицинского осмотра у заключенных врачи обнаружили многочисленные гематомы туловища и ног.
"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - резюмировали в ГБР.
Как сообщалось ранее в УНН, прокуратура открыла производство из-за избиения удерживаемых лиц в Кропивницком СИЗО.