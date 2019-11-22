ДБР підготувало проєкт підозри Порошенку за зверненням Портнова - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Державному бюро розслідувань підготували проєкт підозри колишньому президенту Петру Порошенку за зверненням ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова та чинних народних депутатів. Про це розповів голова ДБР Роман Труба в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Більше місяця тому ми скерували проект підозру, який скерували генеральному прокурору й процесуальним керівникам для погодження. Крім цього було підготовлено документ про дачу згоди про притягнення п'ятого Президента України до кримінальної відповідальності. Адже зараз він є народним депутатом", - сказав Труба.
Він додав, шо Порошенко 20 разів не з'являвся на допити й тричі давав свідчення.
"Серед кримінальних проваджень, які були відкриті, є як за зверненням Андрія Портнова, так і інших народних депутатів… Андрій Портнов для ДБР - це заявник", - уточнив Труба.
За словами керівника ДБР, Портнов неодноразово з'являвся у приміщенні ДБР.