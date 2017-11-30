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Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 12973 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Данія у четвер прийняла закон, який дозволить заборонити прокладання російського газопроводу Північного потоку-2 через територіальні води країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що прийнятий закон вносить зміни до регуляторної бази Данії, що дозволить владі накласти заборону на будівництво російського газопроводу через її територіальні води з міркувань безпеки та зовнішньополітичних інтересів.

Раніше це не було достатньою підставою для заборони здійснення проектів у територіальних водах.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".

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