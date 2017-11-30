Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

Повідомляється, що прийнятий закон вносить зміни до регуляторної бази Данії, що дозволить владі накласти заборону на будівництво російського газопроводу через її територіальні води з міркувань безпеки та зовнішньополітичних інтересів.

Раніше це не було достатньою підставою для заборони здійснення проектів у територіальних водах.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".