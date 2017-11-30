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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 15032 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 8961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 26752 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 40579 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105240 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 112239 просмотра

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10 марта, 15:15 • 134327 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Дания в четверг приняла закон, который позволит запретить прокладки российского газопровода Северный поток-2 через территориальные воды страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что принятый закон вносит изменения в регуляторной базы Дании, что позволит властям наложить запрет на строительство российского газопровода через ее территориальные воды по соображениям безопасности и внешнеполитических интересов.

Раньше это не было достаточным основанием для запрета осуществления проектов в территориальных водах.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".

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