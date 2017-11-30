Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство "Северного потока-2"

Сообщается, что принятый закон вносит изменения в регуляторной базы Дании, что позволит властям наложить запрет на строительство российского газопровода через ее территориальные воды по соображениям безопасности и внешнеполитических интересов.

Раньше это не было достаточным основанием для запрета осуществления проектов в территориальных водах.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".