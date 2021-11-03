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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39433 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Данія повідомила про спалах пташиного грипу на індичій фермі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Данія повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни, повідомила у середу Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (OIE), передає УНН.

Данія повідомила про спалах пташиного грипу на індичій фермі

Деталі

Спалах на фермі з 27 600 тваринами в Слагельсі почався 30 жовтня і був підтверджений 1 листопада, повідомила OIE із посиланням на звіт данської влади.

Довідка

Пташиний грип – це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів. Захворювання характеризується ураженням органів травлення, дихання та високою смертністю. До грипу сприйнятливі домашні і дикі, перелітні птахи. Переносником інфекції є мігруючі птахи, найчастіше дикі качки.

Найбільш небезпечними вважаються три штами вірусу – H5N1, H7N9, H10N8.

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