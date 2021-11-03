Данія повідомила про спалах пташиного грипу на індичій фермі

Деталі

Спалах на фермі з 27 600 тваринами в Слагельсі почався 30 жовтня і був підтверджений 1 листопада, повідомила OIE із посиланням на звіт данської влади.

Довідка

Пташиний грип – це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів. Захворювання характеризується ураженням органів травлення, дихання та високою смертністю. До грипу сприйнятливі домашні і дикі, перелітні птахи. Переносником інфекції є мігруючі птахи, найчастіше дикі качки.

Найбільш небезпечними вважаються три штами вірусу – H5N1, H7N9, H10N8.