Дания сообщила о вспышке птичьего гриппа на индюшиной ферме

Детали

Вспышка на ферме с 27 600 животными в Слагельсе началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября, сообщила OIE со ссылкой на отчет датской власти.

Справка

Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Заболевание характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью. К гриппу восприимчивы домашние и дикие, перелетные птицы. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

Наиболее опасными считаются три штамма вируса - H5N1, H7N9, H10N8.