Данилюк: 1 млрд євро за новою програмою від ЄС поділять на два транші
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Напередодні була підтверджена ініціація нової програми макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро, який, попередньо, має надійти двома траншами. Про це на полях конференції Dragon Capital повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
"Вчора було підтверджена ініціація нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Це початок процесу. У рамках цього процесу ми закладемо умови. Зараз попередньо ми говоримо про два транші. Сума – 1 млрд євро. Це загальна сума програми", - повідомив О.Данилюк.
Ця програма ЄС розрахована на рік – до квітня 2019 року. Одна з ключових вимог програми – знаходження в програмі МВФ.
"Доки є прогрес в МВФ, доти ми можемо розраховувати на транші", - зазначив О.Данилюк.
Нагадаємо, 28 лютого Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.