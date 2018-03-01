Данилюк: 1 млрд евро по новой программе от ЕС поделят на два транша
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Накануне была подтверждена инициация новой программы макрофинансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд евро, который, предварительно, должен поступить двумя траншами. Об этом на полях конференции Dragon Capital сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
"Вчера была подтверждена инициация новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза. Это начало процесса. В рамках этого процесса мы заложим условия. Сейчас предварительно мы говорим о двух траншах. Сумма - 1 млрд евро. Это общая сумма программы", - сообщил А.Данилюк.
Эта программа ЕС рассчитана на год - до апреля 2019 года. Одно из ключевых требований программы - нахождение в программе МВФ.
"Пока есть прогресс в МВФ, до тх пор мы можем рассчитывать на транши", - отметил А.Данилюк.
Напомним, 28 февраля Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.