Данілов розповів про уроки конфлікту Вірменія-Азербайджан для України

"Перший - наполегливість. Азербайджанці наполегливо повертали територію, яку вважали споконвічно своєю. Другий - Росія будь-кого зрадить і відразу забуде. Вважаю, що РФ зрадила вірмен. І це ще один доказ ціни домовленостей з Росією. Повірте, в наш час ще багато буде відбуватися. Все почнеться з Кавказу, і ми побачимо, як Ічкерія стане незалежною", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 листопада, азербайджанські війська увійшли в Агдамський район, більшу частину якого протягом чверті століття контролювала невизнана Нагірно-Карабахська республіка.

Як повідомляв УНН, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Пізніше в мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Крім того, в Туреччині схвалили відправку військових в Азербайджан. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерт (Ханкенді).