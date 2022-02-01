Данілов: провокація Москви може статися будь-якої миті, але підготовку до вторгнення ми б помітили

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 71377 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 130221 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 130556 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 157685 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 162348 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 131623 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 144439 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170065 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181210 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216315 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 354075 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 103684 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 81154 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 108125 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 38523 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 354075 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 260543 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 327829 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 443963 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 692785 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 38523 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 108125 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 110206 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 146703 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 170923 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Данілов: провокація Москви може статися будь-якої миті, але підготовку до вторгнення ми б помітили

Данілов: провокація Москви може статися будь-якої миті, але підготовку до вторгнення ми б помітили

Київ • УНН

 • 112157 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підготовка Росії до повномасштабного вторгнення в Україну тривала б кілька днів, і весь світ це помітив би. Поки що таких приготувань не фіксували. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Associated Press, пише УНН.

Деталі

Данілов підтвердив, що станом на сьогодні приблизно 120 тисяч російських військ зосереджено поблизу України, і Москва може влаштувати провокацію "будь-якої миті", але наголосив, що для початку повномасштабного вторгнення знадобляться масштабні приготування, які легко помітити.

Цитата

"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів", - сказав Данілов.

"Поки що ми цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - зазначив він.

Деталі

Секретар РНБО також висловив жаль щодо рішення США, Великої Британії, Австралії, Німеччини та Канади відкликати частину своїх дипломатів та членів їхніх сімей з Києва, сказав, що цей крок "був неприємним для нас", і наголосив, що "ми не вважаємо, що зараз є загроза".

Він також повідомив, що у разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб.

Що було раніше

Як писав УНН, в інтерв'ю AP Данілов висловив думку, що Мінські угоди небезпечні для України.

Додамо

Україна неодноразово висловлювала критику у бік Мінських угод. Проте, на думку західних партнерів, зокрема членів "нормандського формату" Німеччини та Франції, а також США, цим домовленостям на сьогодні немає альтернативи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74