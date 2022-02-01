Данілов: провокація Москви може статися будь-якої миті, але підготовку до вторгнення ми б помітили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підготовка Росії до повномасштабного вторгнення в Україну тривала б кілька днів, і весь світ це помітив би. Поки що таких приготувань не фіксували. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Associated Press, пише УНН.
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Данілов підтвердив, що станом на сьогодні приблизно 120 тисяч російських військ зосереджено поблизу України, і Москва може влаштувати провокацію "будь-якої миті", але наголосив, що для початку повномасштабного вторгнення знадобляться масштабні приготування, які легко помітити.
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"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів", - сказав Данілов.
"Поки що ми цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - зазначив він.
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Секретар РНБО також висловив жаль щодо рішення США, Великої Британії, Австралії, Німеччини та Канади відкликати частину своїх дипломатів та членів їхніх сімей з Києва, сказав, що цей крок "був неприємним для нас", і наголосив, що "ми не вважаємо, що зараз є загроза".
Він також повідомив, що у разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб.
Що було раніше
Як писав УНН, в інтерв'ю AP Данілов висловив думку, що Мінські угоди небезпечні для України.
Додамо
Україна неодноразово висловлювала критику у бік Мінських угод. Проте, на думку західних партнерів, зокрема членів "нормандського формату" Німеччини та Франції, а також США, цим домовленостям на сьогодні немає альтернативи.