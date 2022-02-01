Данілов: провокація Москви може статися будь-якої миті, але підготовку до вторгнення ми б помітили

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підготовка Росії до повномасштабного вторгнення в Україну тривала б кілька днів, і весь світ це помітив би. Поки що таких приготувань не фіксували. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Associated Press, пише УНН.