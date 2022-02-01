Данилов: провокация Москвы может произойти в любой момент, но подготовку к вторжению мы бы заметили

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Подготовка России к полномасштабному вторжению в Украину продолжалась бы несколько дней, и весь мир это заметил бы. Пока таких приготовлений не наблюдалось. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Associated Press, пишет УНН.