Данілов про мирні переговори: "Зброя - найкраща дипломатична мова, яку розуміє москва"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter зазначив, що москва розуміє тільки позицію сили, а будь-яке дипломатичне спілкування в контексті припинення війни повинне базуватись на заклику до росії "скласти зброю і питі з України", пише УНН.
Цитата
"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє. Хочете припинення війни – закликайте спочатку росію скласти зброю і піти з території України. Це про Справедливість!", - зазначив Данілов.
Доповнення
Україна зацікавлена у залученні до "формули миру" якомога більшої кількості країн, але будь-який план щодо миру має базуватися на пропозиції України, заявив Президент України Володимир Зеленський.
Раніше Президент України зауважив, що жодна країна світу не може бути посередником з путіним. "Ми запрошуємо Папу Римського, як і інших лідерів, працювати для справедливого миру, але спочатку ми повинні зробити все інше", — додав він, підкресливши, що зараз немає сенсу намагатися залучити росію до діалогу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов: "До зими ми хочемо повністю завершити війну"