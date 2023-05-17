Данилов о мирных переговорах: "Оружие - лучший дипломатический язык, который понимает москва"

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"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает. Хотите прекращения войны – призывайте сначала россию сложить оружие и уйти с территории Украины. Это про Справедливость!", - отметил Данилов.

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Украина заинтересована в привлечении к "формуле мира" как можно большего количества стран, но любой план по миру должен базироваться на предложении Украины, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Президент Украины отметил, что ни одна страна мира не может быть посредником с путиным. "Мы приглашаем Папу Римского, как и других лидеров, работать для справедливого мира, но сначала мы должны сделать все остальное", — добавил он, подчеркнув, что сейчас нет смысла пытаться привлечь россию к диалогу.

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