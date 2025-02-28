Данія виділяє понад мільярд гривень на відновлення Миколаївщини: на що підуть кошти

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36017 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 59789 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 61758 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65947 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77322 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61489 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59412 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127385 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82937 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232662 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 14170 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13355 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16368 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11050 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95746 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127385 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232662 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408471 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16528 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23811 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24629 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26528 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76856 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Данія виділяє понад мільярд гривень на відновлення Миколаївщини: на що підуть кошти

Київ • УНН

 • 28098 перегляди

Данія надасть 26 млн євро на відбудову Миколаївської області. Кошти спрямують на відновлення шкіл, модернізацію енергетики, закупівлю тролейбусів та розмінування території.

Данія виділяє понад мільярд гривень на відновлення Миколаївщини: на що підуть кошти

Данія оголосила про виділення понад 26 млн євро на відновлення Миколаївської області. Це рішення ухвалили під час шостого засідання керівного комітету Партнерства "Миколаїв – Данія", яке відбулося 28 лютого. Про це інформує Миколаївська державна адміністрація, передає УНН.

Кошти спрямують на ключові сфери відбудови регіону:

  • Відновлення соціальної інфраструктури, зокрема шкіл;
    • Модернізацію енергетичних об'єктів та підтримку комунальних підприємств;
      • Закупівлю тролейбусів для покращення міського транспорту;
        • Гуманітарне розмінування, на що передбачено понад 4,5 млн євро.

          Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підкреслив, що ця допомога є частиною довгострокової підтримки України та сприятиме сталому розвитку регіону.

          Також під час зустрічі обговорили подальшу програму відновлення на 2025–2028роки, зокрема підтримку місцевого бізнесу та економічного розвитку.

          Данія залишається одним із ключових партнерів України у післявоєнній відбудові Миколаївщини.

          У Миколаєві через нічну атаку рф є пошкодження на виробничому підприємстві: показали наслідки28.02.25, 08:58 • 24377 переглядiв

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

          СуспільствоВійнаЕкономіка
          Данія
          Україна
          Миколаїв
          Brent
          $64.90
          Bitcoin
          $82,241.70
          S&P 500
          $5,330.87
          Tesla
          $262.04
          Газ TTF
          $33.67
          Золото
          $3,110.12
          Ethereum
          $1,637.93