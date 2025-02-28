Данія виділяє понад мільярд гривень на відновлення Миколаївщини: на що підуть кошти

Данія оголосила про виділення понад 26 млн євро на відновлення Миколаївської області. Це рішення ухвалили під час шостого засідання керівного комітету Партнерства "Миколаїв – Данія", яке відбулося 28 лютого. Про це інформує Миколаївська державна адміністрація, передає УНН.

Кошти спрямують на ключові сфери відбудови регіону:

Відновлення соціальної інфраструктури, зокрема шкіл;

Модернізацію енергетичних об'єктів та підтримку комунальних підприємств;

Закупівлю тролейбусів для покращення міського транспорту;

Гуманітарне розмінування, на що передбачено понад 4,5 млн євро.

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підкреслив, що ця допомога є частиною довгострокової підтримки України та сприятиме сталому розвитку регіону.

Також під час зустрічі обговорили подальшу програму відновлення на 2025–2028роки, зокрема підтримку місцевого бізнесу та економічного розвитку.

Данія залишається одним із ключових партнерів України у післявоєнній відбудові Миколаївщини.

У Миколаєві через нічну атаку рф є пошкодження на виробничому підприємстві: показали наслідки