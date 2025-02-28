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Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Киев • УНН

 • 28059 просмотра

Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.

Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания объявила о выделении более 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Это решение приняли во время шестого заседания руководящего комитета Партнерства «Николаев - Дания», которое состоялось 28 февраля. Об этом информирует Николаевская государственная администрация, передает УНН.

Средства направят на ключевые сферы восстановления региона:

  • Восстановление социальной инфраструктуры, в частности школ;
  • Модернизацию энергетических объектов и поддержку коммунальных предприятий;
  • Закупку троллейбусов для улучшения городского транспорта;
  • Гуманитарное разминирование, на что предусмотрено более 4,5 млн евро.

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подчеркнул, что эта помощь является частью долгосрочной поддержки Украины и будет способствовать устойчивому развитию региона.

Также во время встречи обсудили дальнейшую программу восстановления на 2025-2028 годы, в частности поддержку местного бизнеса и экономического развития.

Дания остается одним из ключевых партнеров Украины в послевоенном восстановлении Николаевщины.

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Лилия Подоляк

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