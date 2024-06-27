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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Данія виділяє 4,7 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаєві та Харкові

Київ • УНН

 • 101075 перегляди

Данія виділяє 4,7 мільйона євро на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаївській і Харківській областях України.

Данія виділяє 4,7 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаєві та Харкові

Міністерство закордонних справ Данії виділить 4,7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаївській і Харківській областях України. Про це повідомило Міністерство енергетики України 26 червня, передає УНН.

Деталі

За інформацією відомства, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року.

Нині загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду за два роки своєї роботи наразі складає понад 551 мільйон євро.

Протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія.

Фонд енергетичної підтримки України був створений за спільною ініціативою Галущенка та єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

У зв'язку з дефіцитом електроенергії в Україні з травня почалися нові вимкнення електроенергії.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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