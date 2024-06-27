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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 00:30  •  949 просмотра

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Дания выделяет 4,7 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях Украины.

Министерство иностранных дел Дании выделит 4,7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 26 июня, передает УНН.

детали

По информации ведомства, Дания стала первым спонсором фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для восстановления украинской энергетики еще в апреле 2022 года.

Сейчас общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд за два года своей работы сейчас составляет более 551 миллиона евро.

В течение последних нескольких недель внесли средства или задекларировали намерения сделать взносы в Фонд Германия, Австралия, Великобритания, Австрия.

Фонд энергетической поддержки Украины был создан по совместной инициативе Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

В связи с дефицитом электроэнергии в Украине с мая начались новые отключения электроэнергии.

Дания вводит первый в Европе сельскохозяйственный налог на выбросы углерода25 июня 2024, 20:30 • 54744 просмотра

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