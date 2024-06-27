Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Министерство иностранных дел Дании выделит 4,7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 26 июня, передает УНН.

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По информации ведомства, Дания стала первым спонсором фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для восстановления украинской энергетики еще в апреле 2022 года.

Сейчас общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд за два года своей работы сейчас составляет более 551 миллиона евро.

В течение последних нескольких недель внесли средства или задекларировали намерения сделать взносы в Фонд Германия, Австралия, Великобритания, Австрия.

Фонд энергетической поддержки Украины был создан по совместной инициативе Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

В связи с дефицитом электроэнергии в Украине с мая начались новые отключения электроэнергии.

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