Правительство Дании введет первый в Европе налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве. Договоренности удалось достичь после пятимесячных переговоров с фермерскими и природоохранными группами, сообщила министр экономики Стефани Лозе, передает УНН.

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Это соглашение, по ее словам, "станет основой для исторической реорганизации и реструктуризации земель и производства продуктов питания в Дании".

С 2030 года фермерам придется платить 120 датских крон (16 евро) за метрическую тонну эквивалента выброшенного углекислого газа, а p 2035 года эта сумма увеличится до 300 крон (40 евро), пишет Politico.

Правительство также выделит 5,3 млрд евро на восстановление лесов на 250 000 га сельскохозяйственных земель к 2045 году, отведет 140 000 низин к 2030 году и выкупит некоторые фермы для сокращения выбросов азота.

Дания является одним из лидеров экспорта свинины и молочных продуктов в мире. По прогнозам, к 2030 году на сельское хозяйство будет приходиться 46% выбросов.

Пять ассоциаций теперь призывают парламент одобрить соглашение, которое должно быть рассмотрено и принято после летних каникул.

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