Дания выделяет 150 млн датских крон (примерно 20 млн евро) для поддержки Украины и Молдовы на их пути в Европейский союз. Об этом сообщило министерство иностранных дел Дании, передает УНН.

Сегодня страны-члены ЕС встретятся с Украиной и Молдовой для проведения первых официальных переговоров о вступлении. В честь этого события правительство Дании выделяет 150 миллионов датских крон для поддержки стран на пути к членству в ЕС - говорится в сообщении.

Как сообщается, 150 миллионов датских крон будут выделены до 2030 года и помогут двум странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС. В более долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться и на страны-кандидаты на вступление в ЕС на Западных Балканах.

Переговоры о расширении ЕС с Украиной и Молдовой начнутся сегодня днем в Люксембурге.

"Я рад, что теперь мы можем начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Мы всегда говорили, что расширение ЕС - это не снижение планки для вступления, а помощь странам-кандидатам в ее преодолении, и именно в этом мы сейчас помогаем Украине и Молдове. Успешное расширение ЕС имеет решающее значение для стабильности Европы. Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны, расположенные по соседству с ЕС, наращивают свои европейские корни и тянутся к возможностям для мира, стабильности и процветания, которые представляет собой ЕС", - заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

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