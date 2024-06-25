Европейский Союз сегодня открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении во вторник, 25 июня, пишет УНН.

Это очень хорошая новость, что сегодня Европейский Союз открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Мы стоим на пороге важного и трансформационного момента для этих двух стран и для нашего Союза. И мы чтим ценности и принципы, которые нас объединяют - отметила председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "ЕС всегда был более чем политическим и экономическим союзом". "Это является свидетельством нашего общего стремления к миру, безопасности, демократии и процветанию", - указала фон дер Ляйен.

Отдельное заявление с поздравлением она сделала в соцсетях.

"Поздравляю Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы, для всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаю удачного начала переговоров!" - отметили по этому поводу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

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