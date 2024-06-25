"ЄС сьогодні відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою": фон дер Ляєн зробила заяву

Європейський Союз сьогодні відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у заяві у вівторок, 25 червня, пише УНН.

Це дуже добра новина, що сьогодні Європейський Союз відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми стоїмо на порозі важливого та трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого Союзу. І ми вшановуємо цінності та принципи, які нас об’єднують - зазначила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що "ЄС завжди був більш ніж політичним та економічним союзом". "Це є свідченням нашого спільного прагнення до миру, безпеки, демократії та процвітання", - вказала фон дер Ляєн.

"Народи України та Молдови продемонстрували свою непохитну прихильність і рішучість бути частиною цього проекту. Навіть у часи війни та заворушень вони почали масштабні реформи. Вони знають, що їхня подорож буде суворою та вимогливою. Переговори щодо вступу мають на меті підготувати кандидатів до виконання обов'язків членства. Ось чому немає ярликів. Ми починаємо ці переговори в сильному дусі відкритості, залученості та прихильності", - наголосила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн вказала, що "майбутній шлях буде з викликами. Але він також наповнений величезними можливостями для Молдови та України, а також для всього нашого Союзу".

"Разом ми зможемо створити більшу, більш динамічну та далекоглядну Європу. Тому я бажаю вам успішного початку переговорів щодо вступу", - зазначила президентка Єврокомісії.

Окрему заяву з привітанням вона зробила у соцмережах.

"Вітаю Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови, для всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаю вдалого початку переговорів!" - зазначили з цього приводу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).