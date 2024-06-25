Данія виділяє близько 20 млн євро на підтримку України та Молдови на шляху до ЄС

Данія виділяє 150 млн данських крон (приблизно 20 млн євро) для підтримки України та Молдови на їхньому шляху до Європейського союзу. Про це повідомило міністерство закордонних справ Данії, передає УНН.

Сьогодні країни-члени ЄС зустрінуться з Україною та Молдовою для проведення перших офіційних переговорів про вступ. На честь цієї події уряд Данії виділяє 150 мільйонів данських крон для підтримки країн на шляху до членства в ЄС - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, 150 мільйонів данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть двом країнам створити адміністративні структури і законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС. У більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

Переговори про розширення ЄС з Україною та Молдовою розпочнуться сьогодні вдень у Люксембурзі.

"Я радий, що тепер ми можемо почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Ми завжди говорили, що розширення ЄС - це не зниження планки для вступу, а допомога країнам-кандидатам у її подоланні, і саме в цьому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни, розташовані по сусідству з ЄС, нарощують своє європейське коріння і тягнуться до можливостей для миру, стабільності та процвітання, які представляє собою ЄС", - заявив міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

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