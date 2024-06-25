Данія вводить перший в Європі сільськогосподарський податок на викиди вуглецю
Київ • УНН
Данія ввела перший в Європі вуглецевий податок, який зобов'язує фермерів платити за викиди вуглекислого газу, починаючи з 2030 року, в рамках історичної реструктуризації земельних ресурсів і виробництва продуктів харчування.
Уряд Данії запровадить перший у Європі податок на викиди вуглецю у сільському господарстві. Домовленості вдалося досягнути після п'ятимісячних переговорів із фермерськими та природоохоронними групами, повідомила міністерка економіки Стефані Лозе, передає УНН.
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Ця угода, за її словами, "стане основою для історичної реорганізації та реструктуризації земель та виробництва продуктів харчування в Данії".
З 2030 року фермерам доведеться сплачувати 120 данських крон (16 євро) за метричну тонну еквівалента викинутого вуглекислого газу, а з 2035 року ця сума збільшиться до 300 крон (40 євро), пише Politico.
Уряд також виділить 5,3 млрд євро на відновлення лісів на 250 000 га сільськогосподарських земель до 2045 року, відведе 140 000 низин до 2030 року та викупить деякі ферми для скорочення викидів азоту.
Данія є одним із лідерів експорту свинини та молочних продуктів у світі. За прогнозами, до 2030 року на сільське господарство припадатиме 46% викидів.
П'ять асоціацій тепер закликають парламент схвалити угоду, яка має бути розглянута та прийнята після літніх канікул.
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