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Данія передала Україні 18 артилерійських установок "Богдана"

Данія передала Україні 18 артилерійських установок "Богдана"

Київ • УНН

 • 105866 перегляди

Міністр оборони Данії повідомив про передачу Україні 18 артустановок "Богдана". Виробництво зброї в Україні є економічно вигіднішим, і Данія закликає інші країни підтримати цю ініціативу.

Данія передала Україні 18 артилерійських установок "Богдана". Про це повідомляє міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, передає УНН.

Деталі

На Ялтинській європейській стратегії міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок "Богдана".

Він підкреслив, що виготовлення зброї в Україні є економічно вигіднішим, ніж її виробництво або придбання на Заході, а також забезпечує зниження витрат на підтримку техніки.

Поульсен закликав інші європейські країни приєднатися до ініціативи та фінансувати виробництво озброєнь в Україні.

Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для України11.07.24, 12:41 • 38451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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