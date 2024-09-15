Данія передала Україні 18 артилерійських установок "Богдана"
Київ • УНН
Міністр оборони Данії повідомив про передачу Україні 18 артустановок "Богдана". Виробництво зброї в Україні є економічно вигіднішим, і Данія закликає інші країни підтримати цю ініціативу.
Данія передала Україні 18 артилерійських установок "Богдана". Про це повідомляє міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, передає УНН.
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На Ялтинській європейській стратегії міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок "Богдана".
Він підкреслив, що виготовлення зброї в Україні є економічно вигіднішим, ніж її виробництво або придбання на Заході, а також забезпечує зниження витрат на підтримку техніки.
Поульсен закликав інші європейські країни приєднатися до ініціативи та фінансувати виробництво озброєнь в Україні.
Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для України11.07.24, 12:41 • 38451 перегляд