Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана". Об этом сообщает министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, передает УНН.

Детали

На Ялтинской европейской стратегии министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что Дания профинансировала производство 18 артиллерийских установок "Богдана".

Он подчеркнул, что изготовление оружия в Украине является экономически более выгодным, чем его производство или приобретение на Западе, а также обеспечивает снижение затрат на поддержку техники.

Поульсен призвал другие европейские страны присоединиться к инициативе и финансировать производство вооружений в Украине.

Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для України