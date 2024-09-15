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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 03:37  •  7851 просмотра

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Министр обороны Дании сообщил о передаче Украине 18 артустановок "Богдана". Производство оружия в Украине экономически выгоднее, и Дания призывает другие страны поддержать эту инициативу.

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана". Об этом сообщает министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, передает УНН.

Детали

На Ялтинской европейской стратегии министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что Дания профинансировала производство 18 артиллерийских установок "Богдана".

Он подчеркнул, что изготовление оружия в Украине является экономически более выгодным, чем его производство или приобретение на Западе, а также обеспечивает снижение затрат на поддержку техники.

Поульсен призвал другие европейские страны присоединиться к инициативе и финансировать производство вооружений в Украине.

Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для України11 июля 2024, 09:41 • 38139 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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